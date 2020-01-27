البنتاجون: تحطم طائرة «E11-A» في أفغانستان وطالبان لم تسقطها

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحطمت في إقليم غزني الأفغاني هي طائرة عسكرية من طراز "E11-A"، نافية أن تكون حركة طالبان قد أسقطتها. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الطائرة من طراز "E11-A" وتحطمت في إقليم غزنة في أفغانستان، ولا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران مُعادية، وسنوفر معلومات إضافية عندما تكون متاحة، مؤكدًا أن مزاعم طالبان بشأن إسقاط طائرة أخرى "كاذبة".

وذكرت مجلة "نيوزيك" أن سبب تحطم الطائرة غير معلوم، لكن طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة إن العديد من الجنود الأمريكيين من ضمنهم أفراد بارزون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما لم تعلق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على الحادثة.



