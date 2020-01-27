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البنتاجون: تحطم طائرة «E11-A» في أفغانستان وطالبان لم تسقطها

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
البنتاجون
البنتاجون
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، أن الطائرة التي تحطمت في إقليم غزني الأفغاني هي طائرة عسكرية من طراز "E11-A"، نافية أن تكون حركة طالبان قد أسقطتها. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل سوني ليجيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الطائرة من طراز "E11-A" وتحطمت في إقليم غزنة في أفغانستان، ولا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران مُعادية، وسنوفر معلومات إضافية عندما تكون متاحة، مؤكدًا أن مزاعم طالبان بشأن إسقاط طائرة أخرى "كاذبة".
وذكرت مجلة "نيوزيك" أن سبب تحطم الطائرة غير معلوم، لكن طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة إن العديد من الجنود الأمريكيين من ضمنهم أفراد بارزون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما لم تعلق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على الحادثة.

ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
الجيش-الأمريكي

34 فردا وارتجاجات.. أمريكا تكشف إصابات جنودها في الضربة الإيرانية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لأول مرة عن إحصائية تفصيلية تفيد إصابة عدد من جنودها في العراق، أثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتي عين السد بمحافظة الأنبار في 8 يناير الماضي، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إذ أوضح المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في تصريحات للصحفيين، أن 34 عسكريا أصيبوا بارتجاج في المخ جراء الهجوم، مشيرا إلى 8 منهم نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة، بحسب سكاي نيوز.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكي في العراق. وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالي العراق.
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ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
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حركة-طالبان

طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
حزب الله العراقي

«حزب الله العراقي» يُعلن موعد استهداف قواعد أمريكية

حذرت ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، مساء اليوم السبت، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأمريكية ابتداء من غدًا الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، إذ قالت: «على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء الأحد»، مضيفة : «أنه على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية». يأتي هذا بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أمريكيين، وفقًا لسكاي نيوز.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: أوروبا لم تكن مفيدة في مسألة قتل سليماني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الأوروبيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق. أوضح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل -الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة- لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
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