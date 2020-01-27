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داعية سعودي لـ«أحمد موسى»: جهادك ضد الإخوان أجره عظيم

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الداعية الإسلامي السعودي عادل الحارثي، إن جيش مصر عظيم ويقاتل جماعة الإخوان الإرهابية "الخوارج" الذين يكفرون المسلمين. وأضاف الحارثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الرسول "صلي الله عليه وسلم"، وعد بأجر عظيم عند الله لمن يقاتل جماعة الإخوان الإرهابية الذين يمثلون "خوارج" العصر، مشيًرا إلى أن سيد قطب وصف المساجد في مصر والسعودية بأنها معابد وثنية.

وتابع: "ما يحدث في الإعلام ضد جماعة الإخوان هو جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله"، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي والإعلاميين ينفذون وصية الرسول الله صلي الله عليه وسلم بالجهاد ضد الخوارج الذين يمثلونهم الجماعة الإرهابية".

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