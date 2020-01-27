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بشير الديك: عادل إمام رفض «سواق الأتوبيس».. وأحمد زكي «عنيد» (حوار)

السيناريست بشير الديك: كنت أتمنى تقديم شخصية أشرف مروان، ولكن كان فيه صعوبة "ماتوافقش عليه"، ولا أميل لـ"فيسبوك" وأفضل "واتس آب" لدرجة "إنى غرقان فيه كمان".
تحرير:حوار| محمد أبو زيد وتصوير- هانى شمشون ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
السيناريست بشير الديك
السيناريست بشير الديك
ما إن تطأ قدماك مكتبه، حتى تقع عيناك على مئات الكتب التى تضج بها المكتبة فتنتابك حالة من الدفء فى يوم شتاؤه بارد، الكتب التى تعنى له الحياة عرفت طريقها وسط الأرفف التى لا مكان بها لموضع كتاب واحد، حتى تلك "الترابيزة" مستطيلة الشكل لم تخلُ من بعض الروايات وسيناريوهات تنتظر خروجها للنور، يقابلك بابتسامته المعهودة وترحاب شديد كأنه يعرفك منذ زمن بعيد، يجلس فى كامل أناقته فوق كرسى كبير يتناول قهوة الصباح، ثم يزيح بيده ستارة بنية اللون، لتكشف من خلف الزجاج عن شجيرات دائمة الخضرة لم ينهك لونها فصل الشتاء، تداعب خيوط الشمس جزءا من مقعده على استحياء، يمسك بقلمه ويبدأ فى نسج شخصياته على الورق، بعد أن جمع تلابيب تفاصيلها، لتجدها على الشاشة شخصيات من لحم ودم
يلتفت ناحية أرفف المكتبة يجد سيناريوهات أفلامه "سواق الأتوبيس" وبجواره "الحريف" بينما يتوسطهما "ضد الحكومة" مائلا على "موعد على العشاء" بينما فى "الرف" قبل الأخير يحتفظ بسيناريوهات الأعمال الدرامية "كفر عسكر" و"عابد كرمان" و"حرب الجواسيس" وربما لو أطال النظر لوجد "درب الطيب" وسيناريو "أماكن فى القلب"
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وفاة والدة الفنان محمود حافظ

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الإثنين، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة حافظ، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ. ويشارك حافظ في بطولة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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نبيلة عبيد: مسلسل «نساء من ذهب» ينتمي للأعمال الكوميدية

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أن مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نادية الجندي، ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، متمنية أن يحقق المسلسل، الذي انطلقت عملية تصويره، نجاحا كبيرا حينما يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وقالت عبيد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا، وخصوصاً أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.
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بعد تدهور حالتها الصحية.. نادية لطفي تدخل العناية المركزة مجددا

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إبراهيم نصر: موتوني 3 مرات.. وأنا زي محمد صلاح (حوار)

لن تنجو من مقالبه حتى داخل صومعته، أوهمنا بوجود كلب شرس فى مدخل الشقة، وبعد دخولنا اكتشفنا أنه لعبة كبيرة الحجم، بينما هو يقبع خلف مكتبه يضحك على لحظات الخوف التى أصابتنا مرددا جملته الأشهر: "لو عايز تذيع قول ذيع". يُمثل بكل ما أوتى من موهبة، قادر على أن يضحكك ويبكيك فى آن واحد، يعرف كيف يجعلك تقع أسيرًا لشخصياته التى جسدها بحرفية شديدة، وتردد "إفيهاته" فى مواقف شتى. هو"جعيدى" فى "شمس الزناتى"، و"حسن" صاحب "مستر كاراتيه"، وقدم شخصية "أبو جبل" فى "جحيم امرأة"، و"الدب" فى "فوق السحاب" وهو الخال الطيب فى "إكس لارج".
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