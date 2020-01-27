رياضة

التعادل يحسم مواجهة الجريحين المقاصة والطلائع

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
تعادل فريق مصر للمقاصة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم ميدو جابر للفريق الفيومي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 10، وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 46 بأقدام محمد دبش مدافع المقاصة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه. بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقطتي التعادل، لتستمر معاناتهما من الصراع للهروب من منطقة الخطر، حيث رفع المقاصة رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.
وبنفس الرصيد وبفارق الأهداف احتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى.الجدير بالذكر أن مدربي الفريقين رحلا عن منصبيهما بعد الجولة الماضية بسبب تراجع النتائج، حيث تقدم طارق يحيى باستقالته من تدريب طلائع الجيش وتم إسناد المهمة إلى عبدالحميد بسيوني المدرب العام للفريق، وعلى
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المهندس-محمود-طاهر

بعد اعارته للاتفاق.. أزارو: محمود طاهر شخصية نظيفة

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هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

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الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش في الدورى

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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يستضيف حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر ورضا جبر، بينما سيكون محمد صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الجونة ضيفًا ثقيلآ على أسوان في الدوري

يحتضن استاد أسوان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاصة

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر للمقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاثة نقاط للابتعاد أكثر بصدارة، واستمراره في سلسلة الانتصارات التي يحققا الفريق تحت قيادة رينيه فايلر حيث خاض 8 مباريات فاز في جميعهم وتصدر الجدول بـ24 نقطة. في المقابل يطمح المقاصة في تحقيق أي نتيجة إيجابية في ظل سلسلة النتائج السلبية التي يحققها أبناء الفيوم تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، إذ يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من عشرة مباريات.
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