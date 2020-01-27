التعادل يحسم مواجهة الجريحين المقاصة والطلائع

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م

طلائع الجيش

تعادل فريق مصر للمقاصة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم ميدو جابر للفريق الفيومي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 10، وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 46 بأقدام محمد دبش مدافع المقاصة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه. بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقطتي التعادل، لتستمر معاناتهما من الصراع للهروب من منطقة الخطر، حيث رفع المقاصة رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.

وبنفس الرصيد وبفارق الأهداف احتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى.الجدير بالذكر أن مدربي الفريقين رحلا عن منصبيهما بعد الجولة الماضية بسبب تراجع النتائج، حيث تقدم طارق يحيى باستقالته من تدريب طلائع الجيش وتم إسناد المهمة إلى عبدالحميد بسيوني المدرب العام للفريق، وعلى

وبنفس الرصيد وبفارق الأهداف احتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى.

الجدير بالذكر أن مدربي الفريقين رحلا عن منصبيهما بعد الجولة الماضية بسبب تراجع النتائج، حيث تقدم طارق يحيى باستقالته من تدريب طلائع الجيش وتم إسناد المهمة إلى عبدالحميد بسيوني المدرب العام للفريق، وعلى الجانب الآخر قام مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بإقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 1- 3 في الجولة الماضية، وتم تكليف جمال عمر بمهمة تدريب الفريق مؤقتا، وهناك مفاوضات مع أكثر من مدرب لتولي المهمة، أبرزهم أحمد حسن المدير الفنس السابق لبتروجت، ومدير الكرة السابق أيضًا في بيراميدز.