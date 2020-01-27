بعد اعارته للاتفاق.. أزارو: محمود طاهر شخصية نظيفة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م

محمود طاهر

وجه الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الإتفاق السعودي رسالة شكر لمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، موضحًا أنه كان السبب الرئيسي في انتقاله لفريق الأهلي وتفضيله لفكرة اللعب في الدوري المصري . وقال وليد أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار":" أوجه رسالة شكر لمحمود طاهر، لأنه كان سبب تفضيلي للدوري المصري، وكان دائمًا بيدعمني، ويتعامل معي بشكل لائق وهو السبب في إنضمامي للأهلي" .

وشدد أزارو على أن محمود طاهر كان متمسكًا بالتعاقد معه من اللحظة الأولى، وكان مقتنعاً بقدراته وبأهمية تواجده في صفوف الأهلي، موضحاً أنه رجل من الشخصيات النظيفة التي تعامل معها داخل القلعة الحمراء.واشار المهاجم المغربي إلى أن محمود طاهر أظهر تمسكًا شديداً بالتعاقد معه، لقناعته بأنه سيكون اضافة للفريق،



وشدد أزارو على أن محمود طاهر كان متمسكًا بالتعاقد معه من اللحظة الأولى، وكان مقتنعاً بقدراته وبأهمية تواجده في صفوف الأهلي، موضحاً أنه رجل من الشخصيات النظيفة التي تعامل معها داخل القلعة الحمراء.

واشار المهاجم المغربي إلى أن محمود طاهر أظهر تمسكًا شديداً بالتعاقد معه، لقناعته بأنه سيكون اضافة للفريق، وهو ما حدث في الفترة التى حضرها معه قبل رحيله عن النادي.



وهاجم أزارو المدير الفني الحالي لفريق الأهلي خلال تصريحاته حيث قال:""هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل، أحترم رأي المدير الفني بشرط ان يكون منطقي".



