رياضة

بعد اعارته للاتفاق.. أزارو: محمود طاهر شخصية نظيفة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م
محمود طاهر
محمود طاهر
وجه الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الإتفاق السعودي رسالة شكر لمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، موضحًا أنه كان السبب الرئيسي في انتقاله لفريق الأهلي وتفضيله لفكرة اللعب في الدوري المصري . وقال وليد أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار":" أوجه رسالة شكر لمحمود طاهر، لأنه كان سبب تفضيلي للدوري المصري، وكان دائمًا بيدعمني، ويتعامل معي بشكل لائق وهو السبب في إنضمامي للأهلي" .
وشدد أزارو على أن محمود طاهر كان متمسكًا بالتعاقد معه من اللحظة الأولى، وكان مقتنعاً بقدراته وبأهمية تواجده في صفوف الأهلي، موضحاً أنه رجل من الشخصيات النظيفة التي تعامل معها داخل القلعة الحمراء.واشار المهاجم المغربي إلى أن محمود طاهر أظهر تمسكًا شديداً بالتعاقد معه، لقناعته بأنه سيكون اضافة للفريق،
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التعادل يحسم مواجهة الجريحين المقاصة والطلائع

تعادل فريق مصر للمقاصة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم ميدو جابر للفريق الفيومي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 10، وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 46 بأقدام محمد دبش مدافع المقاصة الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه. بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نقطتي التعادل، لتستمر معاناتهما من الصراع للهروب من منطقة الخطر، حيث رفع المقاصة رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.
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هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

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أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
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أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
صلاح-محسن

فرج عامر: صلاح محسن انتقل إلى سموحة

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن إتمام إجراءات استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة ستة شهور تبدأ من يناير الجاري، وقال فرج عامر في تصريحات خاصة للتحرير: "صلاح محسن أصبح لاعبًا في سموحة بشكل رسمي من هذه اللحظة"، ونفى رئيس النادي السكندري كل ما تردد عن أن الصفقة كلفت سموحة مبلغ مليون و250 ألف جنيه، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح رافضًا الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة، واكتفى فقط بالتأكيد على أنها تمت رسميًّا، وأن اللاعب سيتم قيده في القائمة خلال ساعات قليلة.
وليد-أزارو

رسميًا.. وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري، ورحب نادي الاتفاق باللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو" . وكان وافق النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء على إعارة وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الأتفاق مقابل 200 ألف دولار، وتم التراجع عن شرط أحقية الشراء والبيع ليصبح ازارو لاعبا في الأهلي من جديد مع بداية الموسم القادم.
وليد-أزارو

وليد أزارو على بعد خطوة من الإتفاق السعودي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الساعات الأخيرة، شهدت تطورات وتقدم ايجابي كبير، في انتقال المهاجم المغربي، وليد ازارو لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي الأتفاق السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف. وقال المصدر أن وليد أزارو اقترب بشدة من الإتفاق السعودي وأن المفاوضات في مرحلة الرتوش الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة. وكانت صحيفة الرياضية السعودية، قد كشفت عن وجود تغييرات في المفاوضات تسببت في إيقاف مفاوضات رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي وتحديدًا لفريق الاتفاق.
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