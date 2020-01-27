مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

حريق - أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية عن نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بالمدفأة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وكانت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد أنقذت أمس، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم