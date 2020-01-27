جريمة

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
ورجحت المعاينة الأولية عن نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بالمدفأة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وكانت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد أنقذت أمس، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم
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كلب

قطعوه بساطور.. حبس المتهمين بقتل «كلب المطرية» 6 أشهر

قضت محكمة جنح المطرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين 6 أشهر لكل منهم، من بينهم اثنان حضوريا وآخرون غيابيا، إذ كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد شوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
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إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
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إحالة 3 متهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل جلسة النطق بالحكم عليهم، و8 متهمين آخرين من بينهم بعض قيادات بجماعة الإخوان هاربين في تركيا، إلى جلسة 21 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى وقائع اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.
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حريق-وكالة-البلح

50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.
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حريق الفجر.. المطافئ تنقذ سكان فيصل من كارثة

اندلع حريق هائل بجراج خاص -يفتقر إلى اشتراطات السلامة والأمن الصناعي- بمنطقة الطوابق التابعة لحي فيصل غرب محافظة الجيزة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، من السطرة على الحريق في وقت قياسي بفضل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ، وحالت دون وقع كارثة محققة حال امتداد النيران إلى العقارات السكنية الملاصقة لجراج السيارات الذي تحول إلى كتلة نار في غضون فترة وجيزة.
حريق مركب - أرشيفية

بـ7 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مركب بالجيزة

اندلع حريق هائل في مركب على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم في الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية. غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق هائل داخل مركب نيلي بدائرة قسم الجيزة. اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، دفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق. قوة من قسم شرطة الجيزة انتقلت إلى محل الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمكن قسم الإطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، مساعدة لنشات الإطفاء النهري السيطرة على الحريق.
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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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