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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.73 جنيه، ونحو 15.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك بلوم نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.وسجل
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تصعد 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وزير-الماليه

معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية عن الضرائب: «مش عاوزين غير حق الدولة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 26 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 15.87 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.
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