ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى 4.18 تريليون جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

البنك المركزي المصري

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.186 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، وهو ما يمثل 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.228 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2018-2019، بانخفاض بلغ قدره 102.8 مليار جنيه بنسبة 2.4%. وأظهرت البيانات أيضا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات، أن البنك المركزي قام بسداد حوالي 2.944 مليار دولار ديوناً خارجية ما بين أقساط بقيمة 1.24 مليار دولار، وفوائد بقيمة 1.69 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، في مقابل نحو 3.06 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2018-2019.وأشارت بيانات المركزي،