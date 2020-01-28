زيزو: يجب ألا نفقد نقاطا إذا كنا نريد الدوري

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

محمود عبد العزيز

قال محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، إنه تعود على الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأشار عبد العزيز خلال استضافته بقناة الزمالك: "لقد أصبت مرتين في الركبة اليمنى بصفوف الإسماعيلي، ثم تعرضت لنفس الإصابة مع الزمالك في الركبة اليسرى خلال مباراة المقاصة". واستعاد لاعب الزمالك ذكريات إصابته الأخيرة، قائلآ: "كنت مصابا في العضلة الأمامية قبل لقاء المقاصة، وكنت خارج حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، لكنني شاركت في المباراة، وأصبت بعد ربع ساعة بعد تدخل من ميدو جابر، وبالطبع لم يتعمد إصابتي".

وعن مسيرة الزمالك هذا الموسم، قال: "مباراة دجلة صعبة، لأنه فريق متعب بسبب طريقة لعبه، الحل ضغط عال وهدف مبكر في أول نصف ساعة، وأمامنا مرحلة صعبة في شهر فبراير، يجب ألا نفقد نقاطا في الدوري إذا كنا نريد المنافسة على اللقب".وعن أفضل صفقة للزمالك في الفترة الأخيرة، رد محمود عبد العزيز: "كلهم لاعبون مميزون،

وعن مسيرة الزمالك هذا الموسم، قال: "مباراة دجلة صعبة، لأنه فريق متعب بسبب طريقة لعبه، الحل ضغط عال وهدف مبكر في أول نصف ساعة، وأمامنا مرحلة صعبة في شهر فبراير، يجب ألا نفقد نقاطا في الدوري إذا كنا نريد المنافسة على اللقب".



وعن أفضل صفقة للزمالك في الفترة الأخيرة، رد محمود عبد العزيز: "كلهم لاعبون مميزون، ولكن خالد بوطيب إصابته فرقت كثيرا، فهو لاعب كبير وكان يمكنه صناعة الفارق".



وتطرق محمود عبد العزيز لمسيرته مع الزمالك، قائلا: "تمسكت بالاستمرار مع الفريق بعد أشهر قليلة من انضمامي رغم تلقي عرض مغري من نادي بيراميدز، وابتعادي عن المشاركة في المباريات تحت قيادة كريستيان جروس".



وأتم تصريحاته: "المنافسة بين اللاعبين كانت غائبة، لأن جروس كان يعتمد على عناصر معينة، أما ميتشو، فالنتائج لم تساعده، كما أنه تعرض لمحنة صحية مثلما تردد".

