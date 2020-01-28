1091 دولار متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

الدولار

أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي لأول مرة في عام، ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 1013 دولارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019. ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، ولا يعنى أن المواطن هو من يتحمل سداده بشكل شخصي. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

ويأتي تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام الجاري، رغم زيادة إجمالي الدين، وهو ما قد يرجع إلى تغيير التعداد السكاني الذي يعتمد عليه البنك المركزي في حساباته.وكان قد ارتفع نصيب المواطن فى الديون الخارجية منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة فى سياسة الاقتراض