مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".

وواصل صاحب الـ45 عاما: "إعارتنا لخمسة لاعبين خطوة ممتازة فذلك سيعود بالنفع على النادي باكتساب اللاعبين لخبرات بالمشاركة في الدوري الممتاز، سواء هاني رشدي وحسين فيصل لاعبي طنطا أو ثلاثي أسوان، يوسف أسامة ويوسف علي ويوسف مرعي. سيعودون بشكل مختلف ليفيدوا الفريق الأول".وعن الشاب أحمد عيد الذي يشارك مع الفريق

وواصل صاحب الـ45 عاما: "إعارتنا لخمسة لاعبين خطوة ممتازة فذلك سيعود بالنفع على النادي باكتساب اللاعبين لخبرات بالمشاركة في الدوري الممتاز، سواء هاني رشدي وحسين فيصل لاعبي طنطا أو ثلاثي أسوان، يوسف أسامة ويوسف علي ويوسف مرعي. سيعودون بشكل مختلف ليفيدوا الفريق الأول".



وعن الشاب أحمد عيد الذي يشارك مع الفريق الأول للزمالك حاليا قال مدحت عبد الهادي: "يستحق لأن إمكاناته طيبة وأثبت ذلك، سيحاول الآخرون السير على خطاه للعب مع الفريق الأول. الموسم المقبل انتظروا 4 أو 5 لاعبين أساسيين مع الفريق، أثق في هذا الأمر".



وأتم: "أتمنى ولو حتى أن يتدرب بعض الناشئين مع الفريق الأول، لدي ثقة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية إذا طلب منهم المشاركة في أي وقت. إذا استمررت في النادي سأحاول تشكيل لجان كروية تضم مدربين خبراء لتختار مواهب تفيد النادي".

