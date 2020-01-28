رياضة

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص
الزمالك
الزمالك
يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
وواصل صاحب الـ45 عاما: "إعارتنا لخمسة لاعبين خطوة ممتازة فذلك سيعود بالنفع على النادي باكتساب اللاعبين لخبرات بالمشاركة في الدوري الممتاز، سواء هاني رشدي وحسين فيصل لاعبي طنطا أو ثلاثي أسوان، يوسف أسامة ويوسف علي ويوسف مرعي. سيعودون بشكل مختلف ليفيدوا الفريق الأول".وعن الشاب أحمد عيد الذي يشارك مع الفريق
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سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

فرج عامر: حسام حسن انقذ سموحة من الهبوط

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار لبرنامج "نامبر وان". وقال رئيس سموحة: "حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد، وحسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم". وأوضح فرج عامر، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.
مروان-محسن

مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
محمود-عبد-العزيز

زيزو: يجب ألا نفقد نقاطا إذا كنا نريد الدوري

قال محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، إنه تعود على الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأشار عبد العزيز خلال استضافته بقناة الزمالك: "لقد أصبت مرتين في الركبة اليمنى بصفوف الإسماعيلي، ثم تعرضت لنفس الإصابة مع الزمالك في الركبة اليسرى خلال مباراة المقاصة". واستعاد لاعب الزمالك ذكريات إصابته الأخيرة، قائلآ: "كنت مصابا في العضلة الأمامية قبل لقاء المقاصة، وكنت خارج حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، لكنني شاركت في المباراة، وأصبت بعد ربع ساعة بعد تدخل من ميدو جابر، وبالطبع لم يتعمد إصابتي".
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الزمالك -ومازيمبي‎ (6)

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
باتريس كارتيرون

أمير مرتضى: إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون. وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان، وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
كارتيرون (3)

إسماعيل يوسف مثنيا على كارتيرون: «كسب الرهان»

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل، وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي. وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد، ولقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".
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