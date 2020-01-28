رياضة

مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص
مروان محسن
مروان محسن
يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
كما شدد مروان محسن على ضرورة تحقيق فريقه الفوز على الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، قائلآ: "المجموعة تعقدت مؤخراً، لكن كل ما كان يشغلنا كان تحقيق الفوز فقط على النجم الساحلي، وحققنا ما أردناه".وأتم: "الأهلي ذاهب إلى السودان من أجل تحقيق الفوز، أتمنى التتويج بدوري أبطال
اقرأ المزيد
سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

فرج عامر: حسام حسن انقذ سموحة من الهبوط

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار لبرنامج "نامبر وان". وقال رئيس سموحة: "حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد، وحسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم". وأوضح فرج عامر، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.
الزمالك- وطنطا (4)

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
محمود-عبد-العزيز

زيزو: يجب ألا نفقد نقاطا إذا كنا نريد الدوري

قال محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، إنه تعود على الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأشار عبد العزيز خلال استضافته بقناة الزمالك: "لقد أصبت مرتين في الركبة اليمنى بصفوف الإسماعيلي، ثم تعرضت لنفس الإصابة مع الزمالك في الركبة اليسرى خلال مباراة المقاصة". واستعاد لاعب الزمالك ذكريات إصابته الأخيرة، قائلآ: "كنت مصابا في العضلة الأمامية قبل لقاء المقاصة، وكنت خارج حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، لكنني شاركت في المباراة، وأصبت بعد ربع ساعة بعد تدخل من ميدو جابر، وبالطبع لم يتعمد إصابتي".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
الاهلي -والمقاصة (1)

الأهلي يفوز على المقاصة في الدوري ويعود للصدارة

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره مصر للمقاصة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي، محلقًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم في المسابقة المحلية، بفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.
الخطيب وتركي‎ (1)

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
الإسماعيلي (2)

إنبي يخطف تعادلا مثيرًا من الإسماعيلي

بعد مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد الإسماعيلية»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة المسابقة، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك السابع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]