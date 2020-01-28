مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

مروان محسن

يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".

كما شدد مروان محسن على ضرورة تحقيق فريقه الفوز على الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، قائلآ: "المجموعة تعقدت مؤخراً، لكن كل ما كان يشغلنا كان تحقيق الفوز فقط على النجم الساحلي، وحققنا ما أردناه".وأتم: "الأهلي ذاهب إلى السودان من أجل تحقيق الفوز، أتمنى التتويج بدوري أبطال

كما شدد مروان محسن على ضرورة تحقيق فريقه الفوز على الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، قائلآ: "المجموعة تعقدت مؤخراً، لكن كل ما كان يشغلنا كان تحقيق الفوز فقط على النجم الساحلي، وحققنا ما أردناه".



وأتم: "الأهلي ذاهب إلى السودان من أجل تحقيق الفوز، أتمنى التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الفريق، وسعيد بوجود في النادي الأهلي الكبير، أشعر بالقوة، ومررت بصعوبات كثيرة، لكنني أركز فقط في عملي، وأنتظر كرم الله في النهاية".



وشارك مروان محسن أساسياً في مواجهة الأهلي والنجم الساحلي التي انتهت بفوز الأحمر (1-0) على استاد السلام، ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني، قبل صدام خارج ملعبه مع الهلال في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

