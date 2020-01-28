رياضة

فرج عامر: حسام حسن انقذ سموحة من الهبوط

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
حسام حسن
حسام حسن
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار لبرنامج "نامبر وان". وقال رئيس سموحة: "حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد، وحسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم". وأوضح فرج عامر، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.
وأضاف رئيس سموحة: "حسام حسن كان يرى أن حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني لا يتناسب مع النتائج السيئة التي تتحقق لذلك تمسك برحيله".وانتقل عامر للحديث عن كواليس التعاقد مع حمادة صدقي، مؤكدًا أنه لم يدخل في مفاوضات مع المدرب قبل رحيله عن تدريب الهلال السوداني، قائلآ: "علمت بوصول حمادة صدقي لمصر بعد رحيله
اقرأ المزيد
مروان-محسن

مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
الزمالك- وطنطا (4)

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
محمود-عبد-العزيز

زيزو: يجب ألا نفقد نقاطا إذا كنا نريد الدوري

قال محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، إنه تعود على الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وأشار عبد العزيز خلال استضافته بقناة الزمالك: "لقد أصبت مرتين في الركبة اليمنى بصفوف الإسماعيلي، ثم تعرضت لنفس الإصابة مع الزمالك في الركبة اليسرى خلال مباراة المقاصة". واستعاد لاعب الزمالك ذكريات إصابته الأخيرة، قائلآ: "كنت مصابا في العضلة الأمامية قبل لقاء المقاصة، وكنت خارج حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، لكنني شاركت في المباراة، وأصبت بعد ربع ساعة بعد تدخل من ميدو جابر، وبالطبع لم يتعمد إصابتي".
اقرأ المزيد من الأخبار
صلاح-محسن

فرج عامر: صلاح محسن انتقل إلى سموحة

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن إتمام إجراءات استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي لمدة ستة شهور تبدأ من يناير الجاري، وقال فرج عامر في تصريحات خاصة للتحرير: "صلاح محسن أصبح لاعبًا في سموحة بشكل رسمي من هذه اللحظة"، ونفى رئيس النادي السكندري كل ما تردد عن أن الصفقة كلفت سموحة مبلغ مليون و250 ألف جنيه، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح رافضًا الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة، واكتفى فقط بالتأكيد على أنها تمت رسميًّا، وأن اللاعب سيتم قيده في القائمة خلال ساعات قليلة.
سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

إبراهيم حسن يكشف كواليس رحيله عن سموحة

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي سموحة عن كواليس رحيله رفقة حسام شقيقه عن تدريب الفريق السكندري، قائلآ: "لم نعتاد على الدخول في فترة تراجع نتائج أنا وحسام، وهذا ما حدث معنا في سموحة، لذلك اتخذنا القرار بالرحيل عن تدريب الفريق وأبلغنا فرج عامر رئيس النادي بهذا، وفرج عامر تمسك بنا لكن القرار كان نهائي، لذلك طلب منا قيادة الفريق في مباراة حرس الحدود لحين التعاقد مع مدرب آخر، وما جعلنا نشعر بالحزن فقط هو عندما علم اللاعبين باقتراب رحيلنا عن الفريق لم يلعبوا بالروح القتالية المطلوبة منهم أمام حرس الحدود وانتهت المباراة بالتعادل".
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- وطنطا (4)

الزمالك يقتنص فوزًا ثمينًا من طنطا في الدوري

حول فريق الزمالك تأخره أمام نظيره طنطا، لفوز ثمين، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي، عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وفي الدقيقة 19، سجل عمر السعيد هدف التقدم، لفريق الزمالك بعدما استقبل عرضية إسلام جابر، بتسديدة أرضية سكنت شباك علي فرج، وأجرى طنطا تبديلا اضطراريا بمشاركة أحمد الشناوي بدلا من محمد فرج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]