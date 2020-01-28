فرج عامر: حسام حسن انقذ سموحة من الهبوط

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

حسام حسن

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار لبرنامج "نامبر وان". وقال رئيس سموحة: "حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد، وحسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم". وأوضح فرج عامر، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.

وأضاف رئيس سموحة: "حسام حسن كان يرى أن حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني لا يتناسب مع النتائج السيئة التي تتحقق لذلك تمسك برحيله".وانتقل عامر للحديث عن كواليس التعاقد مع حمادة صدقي، مؤكدًا أنه لم يدخل في مفاوضات مع المدرب قبل رحيله عن تدريب الهلال السوداني، قائلآ: "علمت بوصول حمادة صدقي لمصر بعد رحيله

وأضاف رئيس سموحة: "حسام حسن كان يرى أن حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني لا يتناسب مع النتائج السيئة التي تتحقق لذلك تمسك برحيله".



وانتقل عامر للحديث عن كواليس التعاقد مع حمادة صدقي، مؤكدًا أنه لم يدخل في مفاوضات مع المدرب قبل رحيله عن تدريب الهلال السوداني، قائلآ: "علمت بوصول حمادة صدقي لمصر بعد رحيله عن تدريب الهلال، وبعد ذلك دخلنا في مفاوضات للتعاقد معه بعد 3 أيام من وصوله".



وأتم رئيس سموحة: "بعد رحيل حسام حسن واجهنا صعوبة في التعاقد مع مدرب بسبب ارتباط غالبية المدربين مع أندية أخرى وكان هناك فكرة للتعاقد مع أحد المدربين الذين لم نراهم في الملعب، ولم اتفاوض مع حمادة صدقي خلال تواجده مع الهلال، وتعاقدنا معه بعد أيام من تواجده في التدريبات مع الفريق فور وصوله لمصر".