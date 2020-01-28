وزير المالية عن الضرائب: «مش عاوزين غير حق الدولة»

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

وقال الوزير في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية موجهًا حديثه للعاملين في مصلحة الضرائب: نثق في إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومي نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب في الإبداع والابتكار والتفاني في العمل.. لكن أود أؤكد مجددًا: مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما