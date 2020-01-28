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وزير المالية عن الضرائب: «مش عاوزين غير حق الدولة»

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
وقال الوزير في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية موجهًا حديثه للعاملين في مصلحة الضرائب: نثق في إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومي نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب في الإبداع والابتكار والتفاني في العمل.. لكن أود أؤكد مجددًا: مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تصعد 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وزير-الماليه

معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
دولارات

1091 دولار متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي لأول مرة في عام، ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 1013 دولارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019. ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، ولا يعنى أن المواطن هو من يتحمل سداده بشكل شخصي. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وزير-الماليه

وزير المالية أمام «النواب»: منظومة الضرائب ستكون مميكنة بنهاية 2020

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ضرورة تقديم حوافز لدافعي الضرائب لجذب المزيد من التحصيل ومنع التهرب الضريبي، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين في مصلحة الضرائب غير مدربين بشكل جيد مما يدفع بعض الأشخاص إلى التهرب من دفع الضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون النزاعات الضربية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
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معيط: طرح قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية. وقال معيط، إنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر حققت معدل نمو من أعلى المعدلات بالمنطقة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة. وأضاف الوزير، أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع ان تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج الى 83% في يونيو 2020، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019.
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