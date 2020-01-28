معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وأوضح معيط في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، أن هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز لكبار الممولين، بحيث يتم إقامة فروع للمركز الرئيسي بعدد من المحافظات تبدأ بالإسكندرية، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة والتيسير على الممولين.وأكد الوزير، حرصه على عقد اللقاءات الدورية