التخطيط: مصر تصعد 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وأعلنت وزيرة التخطيط، أن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، وحققت تقدمًا في 8 محاور أساسية، كما حققت مصر أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور