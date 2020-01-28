وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وأشارت السعيد إلى تقدم مصر 4 مراكز، فيما يتعلق بمحور البنية التحتية في مؤشر التنافسية العالمية، لتحتل المرتبة 52 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، موضحة أن المحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 عام 2018 متقدمة