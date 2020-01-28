التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

الأوكازيون

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.

كما قام قطاع التجارة الداخلية بحملة تفتيشية على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات، وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،