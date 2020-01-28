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3.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
كشف تقرير صادر من المجلس التصديري للغذاء، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018، والتى بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 بلغت حوالى 211 مليون دولار.
وتعد ليبيا ثانى أكبر الدول المستوردة للأغذية المصرية بعد المملكة العربية السعودية والتي تحتل المركز الأول.ومن أبرز السلع التى تم حصرها ويتم تصديرها إلى ليبيا، الجبن المطبوخ، بقيمة 27 مليون دولار، يليها المياه المعدنية والغازية بقيمة 25 مليون دولار، والعصائر بقيمة 17 مليون دولار، والألبان بقيمة 12 مليون
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أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 693 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
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التخطيط: مصر تصعد 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
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هيئة كبار العلماء تدين التصعيدات تجاه ليبيا

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت؛ لمناقشة ما تمر به ليبيا مؤخرا. وأصدرت الهيئة بيانا، صباح اليوم السبت، أكدت فيه أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض، ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. وناشدت العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة.
اردوغان والسراج - ليبيا

البرلمان الليبي يرفض المصادقة على اتفاقية أردوغان والسراج

رفض البرلمان الليبي، اليوم السبت، المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. ونقلت قناة العربية، أن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وأعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة. كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان بتحرك دولي وعربي لصد التدخل التركي في ليبيا.
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التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يقول لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق". وأضاف: "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات".
قاسم سليماني

فرنسا تطالب مواطنيها في إيران بتوخي الحذر عقب مقتل سليماني

طالبت فرنسا اليوم الجمعة مواطنيها بالابتعاد عن أية تجمعات في إيران، وذلك عقب مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.
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