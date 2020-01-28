3.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

الصادرات المصرية

كشف تقرير صادر من المجلس التصديري للغذاء، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018، والتى بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 بلغت حوالى 211 مليون دولار.

وتعد ليبيا ثانى أكبر الدول المستوردة للأغذية المصرية بعد المملكة العربية السعودية والتي تحتل المركز الأول.ومن أبرز السلع التى تم حصرها ويتم تصديرها إلى ليبيا، الجبن المطبوخ، بقيمة 27 مليون دولار، يليها المياه المعدنية والغازية بقيمة 25 مليون دولار، والعصائر بقيمة 17 مليون دولار، والألبان بقيمة 12 مليون