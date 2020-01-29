احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

اتخاذ قرار

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".

ويشير الباحثون، إلى أن التسوق على معدة فارغة فكرة سيئة، فلا يجعلك الجوع غريب الأطوار فقط، لكن يجبرك على اتخاذ قرارات سيئة تتعلق بحياتك المهنية أو الشخصية. ووفقا للدراسة التي أجريت بقسم علم النفس بجامعة دندي، لا يشعر الأشخاص براحة عندما يطاردهم الجوع، إذ قام الباحثون باختبار 50 شخصا مرتين، الأولى بعد