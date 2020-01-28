رياضة

الاتحاد الإنجليزي يفتح النار على كلوب

تحرير:علي الزيني ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات التي وجهها يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل. ونشرت جريدة ميرور الإنجليزية بيان الاتحاد، وجاء كالتالي: "لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها، إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".
"ليفسح الوقت للعطلة الشتوية للاعبين، أعاد الاتحاد تحديد موعد مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي إلى منتصف الأسبوع وليس نهايته كما جرت العادة، وإزالة إعادة مباريات دور الـ16.. هذا الأمر سمح لرابطة البريميرليج بموعد إضافي تضع فيه جولة كاملة؛ مما يسمح للعطلة الشتوية بالبدء في مطلع فبراير والانتهاء
اقرأ المزيد
سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

فرج عامر: حسام حسن انقذ سموحة من الهبوط

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق السكندري، كان له الفضل الأول في بقاء الفريق بالدوري وعدم هبوطه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار لبرنامج "نامبر وان". وقال رئيس سموحة: "حسام حسن وشقيقه إبراهيم أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد، وحسام حسن تحمل مهمة صعبة لمنع هبوط فريق سموحة للدرجة الثانية، ولذلك يجب عليا الإشادة لدوره هو وشقيقه إبراهيم". وأوضح فرج عامر، أنه كان ضد فكرة رحيل حسام حسن عن سموحة، وكان متمسك ببقاء المدرب في منصبه، لولا إصرار الأخيرة على المغادرة بسبب سوء النتائج.
مروان-محسن

مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
الزمالك- وطنطا (4)

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.
ليفربول

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]