الاتحاد الإنجليزي يفتح النار على كلوب

تحرير:علي الزيني ٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

يورجن كلوب

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات التي وجهها يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل. ونشرت جريدة ميرور الإنجليزية بيان الاتحاد، وجاء كالتالي: "لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها، إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".

"ليفسح الوقت للعطلة الشتوية للاعبين، أعاد الاتحاد تحديد موعد مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي إلى منتصف الأسبوع وليس نهايته كما جرت العادة، وإزالة إعادة مباريات دور الـ16.. هذا الأمر سمح لرابطة البريميرليج بموعد إضافي تضع فيه جولة كاملة؛ مما يسمح للعطلة الشتوية بالبدء في مطلع فبراير والانتهاء