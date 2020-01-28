الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الشابو في أكتوبر

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

مأمورية أمنية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه؛ مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض فأصيب بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 1.2 كيلو جرام من مخدر الآيس،