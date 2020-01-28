جريمة

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الشابو في أكتوبر

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
مأمورية أمنية
مأمورية أمنية
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه؛ مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض فأصيب بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 1.2 كيلو جرام من مخدر الآيس،
اقرأ المزيد
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقليوب لحيازته 22416 عبوة (خل طعام- زيت طعام- صلصة طماطم) منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة –خلافاً للحقيقة- و2 طن خل طعام معبأة داخل تنكان "مستلزمات إنتاج".
خزنة (2)

السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
مستشفى-الشرطه (2)

الكشف على 135 حالة في مستشفيات الشرطة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش (1)

الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]