السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

خزينة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثاني وبحوزتهما 288 ألف جنيه وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزته.من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياطقيام أحد العناصر الإجرامية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثاني وبحوزتهما 288 ألف جنيه وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزته.



من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياطقيام أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه في 7 قضايا "حرق مركز شرطة العياط، سرقة بالإكراه، سلاح نارى وذخائر، مشاجرة" ومطلوب التنفيذ عليه فى جناية "استعمال قوة وحريق مركز شرطة العياط" بالاختباء بالمنطقة الجبلية لقرية برنشت، خشية ضبطه والتنفيذ عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مامورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار وهاتف محمول.







