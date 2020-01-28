جريمة

السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م
خزينة
خزينة
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثاني وبحوزتهما 288 ألف جنيه وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزته.من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياطقيام أحد العناصر الإجرامية
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مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقليوب لحيازته 22416 عبوة (خل طعام- زيت طعام- صلصة طماطم) منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة –خلافاً للحقيقة- و2 طن خل طعام معبأة داخل تنكان "مستلزمات إنتاج".
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الكشف على 135 حالة في مستشفيات الشرطة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الشابو في أكتوبر

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلي بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح ناري، وطلبا منهما مبلغًا ماليًّا، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
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«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
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