جريمة

مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤١ م
مباحث التموين - حملة أرشيفية
مباحث التموين - حملة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقليوب لحيازته 22416 عبوة (خل طعام- زيت طعام- صلصة طماطم) منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة –خلافاً للحقيقة- و2 طن خل طعام معبأة داخل تنكان "مستلزمات إنتاج".
وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 1,300 طن (جبن أبيض) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وشملت الجهود ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة
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خزنة (2)

السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
مستشفى-الشرطه (2)

الكشف على 135 حالة في مستشفيات الشرطة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
قوات-الشرطة (2)

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الشابو في أكتوبر

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
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قوات-الشرطة (2)

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الشابو في أكتوبر

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
الدفايات-الكهربائية

مباحث التموين تداهم مصنع «دفايات الموت» في الجمالية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، لحماية جمهور المستهلكين، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

كيف ترجمت مباحث التموين توجيهات الوزير في 24 ساعة؟

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
العلاج بالمصل (3)

ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وعثر بداخل المخزن على 62,940 قطعة مستلزمات متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
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