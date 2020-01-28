مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

٢٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤١ م

مباحث التموين - حملة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقليوب لحيازته 22416 عبوة (خل طعام- زيت طعام- صلصة طماطم) منتج نهائي مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة –خلافاً للحقيقة- و2 طن خل طعام معبأة داخل تنكان "مستلزمات إنتاج".

وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 1,300 طن (جبن أبيض) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وشملت الجهود ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة



وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لحيازته 1,300 طن (جبن أبيض) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وشملت الجهود ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لحيازته 2,406 طن أسماك مدخنة معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.



كما تم ضبط مدير مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخي" بمركز قليوب؛ لقيامه بتقليد العلامات الجارية الخاصة بكبرى الشركات العالمية دون تفويض من تلك الشركات، وحيازته 20 طن (ورق كرتون- رول بلاستيك).







