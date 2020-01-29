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صائب عريقات: العالم يلتف حول فلسطين ويرفض خطة ترامب

تحرير:وكالات ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م
صائب عريقات_أرشيفية
صائب عريقات_أرشيفية
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن خطة السلام الأمريكية التي جرى تقديمها، أمس الثلاثاء، مطابقة تماما لما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الجانب الفلسطيني، في سنة 2012، مضيفًا أن خطة الإدارة الأمريكية لم تضف شيئا إلى عرض نتنياهو وخطة مجلس المستوطنات الإسرائيلي، قائلًا: «إن مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث واشنطن السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يضيفوا حرفا ولا فاصلة».
وأوضح عريقات، أن الرئيس الفلسطيني، سيجتمع مع كافة الأطراف في قطاع غزة لأجل إنهاء الانقسام، قائلا: «إن مآل خطة ترامب هو السقوط».ونبه إلى أن الغرض من طرح خطة السلام الأمريكية هو تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: «إن إسرائيل تنكرت لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة»، مشددًا على تمسك السلطة الفلسطينية
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اردوغان (3)

الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
احتجاجات العراق

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطرا على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين، إذ أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، وفقًا لما ذكرته العربية.
سعيد شنقريحة

مرسوم رئاسي جزائري يمنح قائد الجيش صلاحيات كاملة

صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم رئاسي ينص على تكليف قائد القوات البرية، اللواء السعيد شنقريحة، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بصلاحيات كاملة، إذ جاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء: «يكلف اللواء السعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي بالنيابة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، ولا تستثني النيابة الممارسة الكاملة للصلاحيات المخولة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكي في العراق. وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالي العراق.
دونالد-ترامب (5)

ترامب يقرر إدراج دول جديدة بـ«حظر السفر»: حتى تكون أمريكا آمنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستضيف بعضًا من الدول على قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول الأراضي الأمريكية أو يخضعون لقيود مشددة للسفر إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا، حيث شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "سنضيف بضعة بلدان إلى القائمة، علينا على أن نكون آمنين، بلدنا يجب أن يكون آمنًا"، مضيفًا: "سنعلن أسماء البلدان في وقت قصير جدًّا"، وفقا لقناة الحرة.
ترامب (1)

ترامب: محادثات اتفاق التجارة مع الصين ستبدأ قريبًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق التجاري المبرم مع الصين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين لم تكن في حال أفضل مما هي عليه الآن. ونقلت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن ترامب خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، الذي يعقد في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، بمدينة دافوس السويسرية - قوله "إن علاقتنا مع الصين لم تكن يومًا أفضل حالًا مما هي عليه اليوم، وعلاقتي الشخصية بالرئيس الصيني ممتازة".
البيت-الأبيض

واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية. وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.
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