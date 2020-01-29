صائب عريقات: العالم يلتف حول فلسطين ويرفض خطة ترامب

تحرير:وكالات ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م

صائب عريقات_أرشيفية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن خطة السلام الأمريكية التي جرى تقديمها، أمس الثلاثاء، مطابقة تماما لما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الجانب الفلسطيني، في سنة 2012، مضيفًا أن خطة الإدارة الأمريكية لم تضف شيئا إلى عرض نتنياهو وخطة مجلس المستوطنات الإسرائيلي، قائلًا: «إن مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث واشنطن السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يضيفوا حرفا ولا فاصلة».

وأوضح عريقات، أن الرئيس الفلسطيني، سيجتمع مع كافة الأطراف في قطاع غزة لأجل إنهاء الانقسام، قائلا: «إن مآل خطة ترامب هو السقوط».ونبه إلى أن الغرض من طرح خطة السلام الأمريكية هو تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: «إن إسرائيل تنكرت لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة»، مشددًا على تمسك السلطة الفلسطينية