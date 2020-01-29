بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

تحرير:وكالات ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ م

إلغاء الرحلات الجوية في ألمانيا

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت مجلة «بيلد» الألمانية، أن شركة «لوفتهانزا»، ألغت كل رحلاتها إلى الصين بعد الكشف عن أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس «كورونا» لدى أحد ركاب طائرة كانت تنفذ رحلة من فرانكفورت الألمانية إلى نانجينج الصينية، اليوم الأربعاء.وبحسب الحصيلة الجديدة التي نشرتها السلطات الصينية، اليوم