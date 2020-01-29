السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

حريق - أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وأمرت نيابة حلوان، بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وحصر التلفيات وإعداد تقرير واف لمعرفة أسباب الحريق. يذكر أن حريق هائل اندلع أول أمس، في شقة سكنية بمنطقة المقطم ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع