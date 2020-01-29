جريمة

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
وأمرت نيابة حلوان، بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وحصر التلفيات وإعداد تقرير واف لمعرفة أسباب الحريق.  يذكر أن حريق هائل اندلع أول أمس، في شقة سكنية بمنطقة المقطم ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع
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حادث-تصادم سيارات

«بينهم مجهول»..مصرع 6 وإصابة 3 أخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

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مباحث التموين تضبط 1002 قضية خلال 24 ساعة

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خزنة (2)

السائق الخائن كلمة السر في سرقة خزينة شركة بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى والإنشاءات باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ 500 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة سائق طرف المُبلغ وعاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وصاحب مقهى، يقيمون بمحافظة الغربية.
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إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
حريق-وكالة-البلح

50 رجل إطفاء يخمدون حريق «عمارات العبور»

أنقذت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، سكان عمارات العبور بمدينة نصر من كارثة، إذ اندلع حريق هائل في أحد المحلات التجارية بالعقار رقم 12 بطريق صلاح سالم، وتمكن رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة مصدر النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات السكنية، إذ دفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تضم 50 رجل إطفاء وإنقاذ بري، نجحوا في إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح أو وقوع مصابين.
حريق مركب - أرشيفية

بـ7 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في مركب بالجيزة

اندلع حريق هائل في مركب على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم في الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية. غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق هائل داخل مركب نيلي بدائرة قسم الجيزة. اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، دفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق. قوة من قسم شرطة الجيزة انتقلت إلى محل الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمكن قسم الإطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، مساعدة لنشات الإطفاء النهري السيطرة على الحريق.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
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