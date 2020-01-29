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سلام شامل وعادل.. السيسي وميركل يناقشان هاتفيا خطة ترامب

٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
السيسي وميركل
السيسي وميركل
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، إذ تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
وتناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة، لتنفيذ تلك النتائج وصولا إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية،
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

«الوزير» عن واقعة قطار الإسماعيلية: الأب مخطئ وعرض حياتهما للخطر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الأب الذي قرر إنقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية، مر مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته، واصفًا الأب بالبطل، قائلًا: «الأب مُخطئ وقرر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر».
احمد-كريمة

كريمة: البعض يتظاهر بالتدين ولا يتقى الله في أفعاله

أكد الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر، على أن لا أحد يملك في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة، حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله. وأضاف كريمة، خلال حواره بفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله»، لافتًا إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: «إيه إللي نفعه بشريط القرآن إللي مشغله».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقر

العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
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القدس (2)

دار الإفتاء: القدس ستبقى عربية إلى يوم الدين

أصدرت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه، إننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس، والمسجد الأقصى هويتهما عربية، وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين، مضيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعُرج به من هناك إلى السماوات العلا، وهو أمر ثابت بنص قطعي الثبوت في قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا».
ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
ترامب

ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
الرئيس-السيسى

السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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