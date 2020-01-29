سلام شامل وعادل.. السيسي وميركل يناقشان هاتفيا خطة ترامب

٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

السيسي وميركل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، إذ تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

وتناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة، لتنفيذ تلك النتائج وصولا إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية،