بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

الرقابة الإدارية - أرشيفية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.

ووأضح البيان، أن المتهم عرض على رئيس الإدارة الهندسية مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل تغاضيه عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر في شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحالات داخل المناطق السكنية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه. وكشفت مصادر، أن هيئة الرقابة بمحافظة