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تفاصيل صفقة بيع فودافون مصر ومصير العملاء والموظفين

الرئيس التنفيذي لشركة فودافون: نسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ.
تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
فودافون_أرشيفية
فودافون_أرشيفية
اليوم، باتت الأنباء حقيقة بعدما عقدت شركة فودافون مؤتمرًا صحفيًا تكشف فيه عن تفاصيل صفقة البيع المحتملة للشركة في مصر من قبل الطرفين فودافون العالمية وشركة اتصالات السعودية STC، التي بمقتضاها تستحوذ الأخيرة على 55 % من شركة فودافون مصر، مقابل 2.38 مليار دولار- مايقرب من 38 مليار جنيه مصري- حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم لصفقة البيع المحتملة، التي تأخذ نحو 6 أشهر للتنفيذ وإنهاء عمليات التسليم والتسلم والفحص النافي للجهالة من قبل الشركة السعودية.
الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، قال خلال المؤتمر الصحفي، إن فودافون العالمية تسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ، نافيا ما تم تداوله مؤخرا من أن سبب تخارج فودافون العالمية من مصر هو دخول المصرية
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 693 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
صادرات-تركيا للعراق

3.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية

كشف تقرير صادر من المجلس التصديري للغذاء، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018، والتى بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 بلغت حوالى 211 مليون دولار.
تخفيضات-ملابس (1)

التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
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البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني يصدق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة «نوفوستي»، ووفقا للوكالة الروسية، فإن مجلس اللوردات وافق مساء اليوم الأربعاء، على الوثيقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية. واضطر مجلس اللوردات إلى الموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جميع التعديلات المقترحة. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.
حسن-روحانى

إيران: ملتزمون بالاتفاق النووي ولا صحة لمزاعم الانتهاك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، قائلًا:«إن طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة»، مضيفًا: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق»، حسبما ذكرت سكاي نيوز.
احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: أردوغان المسؤول عن الإرهاب في أوروبا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة،مضيفًا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا»، مؤكدًا أن أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته، متابعًا أن قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

البترول: مصر تصدر 10 شحنات من الغاز شهريا إلى أوروبا

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط. وأضاف الملا، أن الحكومة تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر. وقال الوزير، إن مصر تصدر حاليا مليار قدم مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
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