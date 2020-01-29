تفاصيل صفقة بيع فودافون مصر ومصير العملاء والموظفين

الرئيس التنفيذي لشركة فودافون: نسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ.
اليوم، باتت الأنباء حقيقة بعدما عقدت شركة فودافون مؤتمرًا صحفيًا تكشف فيه عن تفاصيل صفقة البيع المحتملة للشركة في مصر من قبل الطرفين فودافون العالمية وشركة اتصالات السعودية STC، التي بمقتضاها تستحوذ الأخيرة على 55 % من شركة فودافون مصر، مقابل 2.38 مليار دولار- مايقرب من 38 مليار جنيه مصري- حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم لصفقة البيع المحتملة، التي تأخذ نحو 6 أشهر للتنفيذ وإنهاء عمليات التسليم والتسلم والفحص النافي للجهالة من قبل الشركة السعودية.
الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، قال خلال المؤتمر الصحفي، إن فودافون العالمية تسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ، نافيا ما تم تداوله مؤخرا من أن سبب تخارج فودافون العالمية من مصر هو دخول المصرية
الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، قال خلال المؤتمر الصحفي، إن فودافون العالمية تسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ، نافيا ما تم تداوله مؤخرا من أن سبب تخارج فودافون العالمية من مصر هو دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع لخدمات الاتصالات المحمولة.
فرومان أشار أيضا إلى أن الصفقة تمثل استثمار جديد في السوق المصري، الذي يتمتع بقوة كبيرة في مجال الاتصالات ووجود قيادة حكومية مثل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن أهمية السوق دفعت رئيس الشركة العالمية للحضور إلى مصر أول من أمس لإخبار رئيس الوزراء المصري بتفاصل الصفقة، لكن فرومان لم يؤكد ترحيب الحكومة المصرية بالصفقة بشكل رسمي.
ما مصير موظفي فودافون مصر؟
وقال فرومان، إن قصة نجاح فودافون مصر اعتمدت على موظفيها، وأن شركة الاتصالات السعودية أعربت عن تقديرها للكوادر والإدارة المصرية الحالية للشركة، ولن يكون هناك أي تغييرات في الإدارة أو الموظفين، فسوف يستمر موظفو فودافون مصر في عملهم بالشركة، ولن يتأثروا بعملية الاستحواذ حال اتمامها، إذ يقدر الجانب السعودي هذا الشأن.
وأكد أن شركة فودافون العالمية تعتزم الاستمرار في وجودها بالسوق المصري، عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية «VOIS»، المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين في فودافون للخدمات الدولية «VOIS» في مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لتوفير ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.
وقال نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون، في وقت سابق اليوم: «أشعر بالفخر بنجاح شركة فودافون مصر، وريادتها في السوق المصري كشبكة المحمول رقم واحد، وأثق باستمرارية هذا النجاح والتقدم مع شركة الاتصالات السعودية STC»، مضيفا: «هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا في تعظيم الفائدة لاستثماراتنا في الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وإفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية، الذي من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا».
وأضاف ريد: «تواجدنا في السوق المصري حقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، ونتطلع إلى لمواصلة هذه العلاقة الوثيقة مع الشركة في مصر من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة طويلة الأجل، وأيضا من خلاف شركة فودافون للخدمات الدولية VOIS».
ما مصير عملاء فودافون مصر؟
خلال المؤتمر الصحفي، أكد فرومان أن فودافون مصر ملتزمة بكافة العقود والاتفاقات المبرمة مع كافة الأطراف والموردين والعملاء، وأنه في حال إتمام صفقة البيع، سيظل عملاء فودافون مصر، وعددهم 44 مليون عميل تقريبًا، تحت نفس الشركة وبنفس الاسم والشعار «اللوجو»، وفقا لمذكرة التفاهم بين الشركتين.
وتنوي الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة فودافون مصر، ومن المتوقع إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020.
وبحسب ما أعلنته مجموعة فودافون العالمية، اليوم، فقد تم تقييم حصة فودافون في شركة فودافون مصر بحوالي 2,393 مليار دولار، أي ما يعادل 37 مليار جنيها مصريا تقريبا.
وشدد فرمان على أن فودافون مصر ملتزمة بكافة العقود والاتفاقات المبرمة مع كافة الأطراف والموردين، واختتم حديثه قائلا: «كنا بالأمس أحمر وسنظل هكذا باللون الأحمر، وسنبقى رقم واحد في السوق المصري».
قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، اليوم الأربعاء إنه بعد الانتهاء من إجراءات وتحديد سعر صفقة بيع حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر، لشركة الاتصالات السعودية، سيتم عرض الصفقة على الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف عصام، أن شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون العالمية، ستنتهيان من تقييم قيمة الصفقة بصفة نهائية خلال شهرين إلى 3 أشهر ، مشيرً إلى أنه بموجب اتفاق المساهمين بين مجموعة فودافون العالمية، والمصرية للاتصالات فإن الأخيرة لها حق الشفعة في شراء حصة فودافون البالغة 55 % في فودافون مصر، منوها إلى أن مسألة تقييم أسهم الشركة لا تخضع لآراء الشركاء وإنما للبائع المحتمل.
وأشار إلى أن فودافون العالمية أخطرت رسميا المصرية للاتصالات بذلك أمس خلال لقاء رئيس مجموعة فودافون العالمية مع عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات.