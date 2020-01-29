تفاصيل صفقة بيع فودافون مصر ومصير العملاء والموظفين

الرئيس التنفيذي لشركة فودافون: نسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ.

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

اليوم، باتت الأنباء حقيقة بعدما عقدت شركة فودافون مؤتمرًا صحفيًا تكشف فيه عن تفاصيل صفقة البيع المحتملة للشركة في مصر من قبل الطرفين فودافون العالمية وشركة اتصالات السعودية STC، التي بمقتضاها تستحوذ الأخيرة على 55 % من شركة فودافون مصر، مقابل 2.38 مليار دولار- مايقرب من 38 مليار جنيه مصري- حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم لصفقة البيع المحتملة، التي تأخذ نحو 6 أشهر للتنفيذ وإنهاء عمليات التسليم والتسلم والفحص النافي للجهالة من قبل الشركة السعودية.

الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، قال خلال المؤتمر الصحفي، إن فودافون العالمية تسعى إلى تركيز استثماراتها في أوروبا، خاصة في تطوير خدمات الجيل الخامس 5G، وهو السبب وراء موافقة الشركة على صفقة الاستحواذ، نافيا ما تم تداوله مؤخرا من أن سبب تخارج فودافون العالمية من مصر هو دخول المصرية