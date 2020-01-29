جريمة

بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

تحرير:التحرير ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
تصادم_أرشيفية
تصادم_أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
على الفور انتقلت الأجهزرة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، والإسعاف، تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام بمعرفة سيارات الإسعاف. كما تبين من الفحص وفاة كلًا من: «أحمد
اقرأ المزيد
ختان

ضبط الأم والطبيب.. الختان القاتل ينهي حياة طفلة في أسيوط

أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، أدانت فيه "بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بأسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها"، ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) اليوم، البلاغ رقم 10187 الخاص بالواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
الرقابة- الإدارية

بتهمة الرشوة.. تفاصيل القبض على رئيس «مرسى علم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، لتقاضيه رشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، وكشفت في بيان تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن هيئة الرقابة ضبطت رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل، وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-اتوبيس-سياحى-فى-المريوطية-هرم- (3)

إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (4)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم وإحتراق سيارتين، أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 أخرين بإصابات وجروح وحروق متفرقة بالجسم. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبد الرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين. على الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.
حادث-تصادم سيارات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» بقنا

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، نتج عنه إصابة عددًا من الأشخاص. على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم الدف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتقلي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]