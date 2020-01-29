بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

تحرير:التحرير ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.

على الفور انتقلت الأجهزرة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، والإسعاف، تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام بمعرفة سيارات الإسعاف. كما تبين من الفحص وفاة كلًا من: «أحمد