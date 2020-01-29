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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م
الأرصاد تعلن طقس الخميس
الأرصاد تعلن طقس الخميس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا.
والرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:القاهرة 09 19شبين الكوم 08 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 18بلطيم
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

«الوزير» عن واقعة قطار الإسماعيلية: الأب مخطئ وعرض حياتهما للخطر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الأب الذي قرر إنقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية، مر مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته، واصفًا الأب بالبطل، قائلًا: «الأب مُخطئ وقرر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر».
احمد-كريمة

كريمة: البعض يتظاهر بالتدين ولا يتقى الله في أفعاله

أكد الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر، على أن لا أحد يملك في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة، حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله. وأضاف كريمة، خلال حواره بفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله»، لافتًا إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: «إيه إللي نفعه بشريط القرآن إللي مشغله».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقر

العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
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طقس

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
طقس

انخفاض سانت كاترين للصفر.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
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