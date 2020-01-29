شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م

الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا.

والرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:القاهرة 09 19شبين الكوم 08 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 18بلطيم