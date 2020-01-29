تدهور حالة نادية لطفي.. ومديرة أعمالها: «ادعوا لها»

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

نادية لطفي

طالبت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، جمهور الفنانة القديرة بالدعاء لها، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية، قائلة: «ادعوا لها». ودخلت مديرة أعمالها في نوبة بكاء شديدة، خلال حديثها، موضحة أن الأخيرة فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج. وشهدت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، تدهورا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتشعر نادية لطفي بحالة إعياء شديدة أثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.ونفت الفنانة نادية لطفي، في وقت سابق مناليوم، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات