العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الصناعة، أبرزها كيفية دعم أطر التعاون فى مجال أمن وسلامة النقل الجوى، خاصة فى قارة أفريقيا، إذ أوضح عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الأكو، الجهود المبذولة إقليميا تفاديا لأى صعوبات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية، وأفضل الممارسات الإقليمية التى تجمع العديد
الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الصناعة، أبرزها كيفية دعم أطر التعاون فى مجال أمن وسلامة النقل الجوى، خاصة فى قارة أفريقيا، إذ أوضح عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الأكو، الجهود المبذولة إقليميا تفاديا لأى صعوبات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية، وأفضل الممارسات الإقليمية التى تجمع العديد من شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العربى للنقل الجوى,طبقا للمعايير الدولية للامن والسلامة.
وأوضح عبد الرحمن بيرته، أمين عام الأفرا، رغبته فى تقديم الإرشادات لشركات الطيران الإفريقية للحفاظ على أمن وسلامة الرحلات الجوية والنهوض بها خاصة شركات الطيران التى تم تطبيق (الحظر) عليها من قبل الاتحاد الأوروبى، والإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره فى المطارات والرحلات.
وتم مناقشة كيفية خفض نفقات شركات الطيران، خاصة مع ارتفاع معدلات الضرائب فى بعض الدول الإفريقية، والتأكيد على الأفرا بضرورة مخاطبة الحكومات الإفريقية بعدم فرض مزيد من الضرائب على الرحلات الجوية، مما يشكل عبأ على اقتصاديات شركات الطيران.
وفى مجال التدريب، أبدى كلا الطرفان استعدادهما للتعاون عبر مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد العربى للنقل الجوى، بمقره فى القاهرة، والذى يقدم خدماته لشركات الطيران والافراد، بالإضافة إلى عرض الأكو خلال الاجتماع بتقديم نفس الخدمات لشركات الطيران الإفريقية.
كما تم مناقشة المستجدات المتعلقة بالشئون البيئية وخطة الإيكاو لخفض الانبعاثات، والأهداف الموضوعة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حتى عام 2050، وضرورة التزام شركات الطيران الإفريقية (حتى المعفاة) بتقديم خطة عن مستوى الانبعاثات الخاصة بهم (رصد، تقرير، تدقيق).
وفى نهاية الاجتماع، وجه الحاضرون الشكر للطيار أحمد عادل، على حسن الضيافة، وأعربوا عن تقديرهم لمكانة مصر للطيران الدولية والإقليمية، مع اقتراح عقد مزيد من الاجتماعات المشتركة بين كل من الاتحاديين بمشاركة مصر للطيران، لتوحيد الآراء تجاه كافة موضوعات صناعة النقل الجوى.