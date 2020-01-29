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العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ م
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقرا
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقرا
استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الصناعة، أبرزها كيفية دعم أطر التعاون فى مجال أمن وسلامة النقل الجوى، خاصة فى قارة أفريقيا، إذ أوضح عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الأكو، الجهود المبذولة إقليميا تفاديا لأى صعوبات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية، وأفضل الممارسات الإقليمية التى تجمع العديد
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