بيراميدز يعبر إف سي مصر.. والسعيد يغيب عن موقعة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ م

عبد الله السعيد

فاز فريق بيراميدز على نظيره فريق إف سي مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.. ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

وتقدم مصر في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى سلطان بعد خطأ من دفاع بيراميدز في إبعاد الكرة، وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري لحصوله على الإنذار الثالث، وتعادل بيراميدز عن طريق نبيل عماد "دونجا" في الدقيقة 44.وتلقى نادي مصر ضربة موجعة في الدقيقة