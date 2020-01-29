كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م

كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.

وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظات ستحصل على 2 مليار جنية كدفعة أولى لرصف الطرق الداخلية.ولفت وزير النقل والمواصلات إلى أنه سيبدأ بـ 12 محافظة، معلقًا: «عايزين الأهالي يشوفوا طرق جيدة بين المراكز