كريمة: البعض يتظاهر بالتدين ولا يتقى الله في أفعاله

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ م

الدكتور أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر، على أن لا أحد يملك في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة، حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله. وأضاف كريمة، خلال حواره بفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله»، لافتًا إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: «إيه إللي نفعه بشريط القرآن إللي مشغله».

وفجر الدكتور أحمد كريمة، في وقت سابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تأكيده على أن ما قام به الصحابة عبارة عن فتوحات عربية، ولا يوجد غزوات في الإسلام، الأمر الذى أثار حفيظة وغضب بعض أساتذة الأزهر.وأضاف "كريمة" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذهب لإنقاذ الذين تحالفوا معه بعد صلح الحديبية بفتح مكة المكرمة،