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كريمة: البعض يتظاهر بالتدين ولا يتقى الله في أفعاله

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
أكد الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر، على أن لا أحد يملك في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة، حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله. وأضاف كريمة، خلال حواره بفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله»، لافتًا إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: «إيه إللي نفعه بشريط القرآن إللي مشغله».
وفجر الدكتور أحمد كريمة، في وقت سابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تأكيده على أن ما قام به الصحابة عبارة عن فتوحات عربية، ولا يوجد غزوات في الإسلام، الأمر الذى أثار حفيظة وغضب بعض أساتذة الأزهر.وأضاف "كريمة" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذهب لإنقاذ الذين تحالفوا معه بعد صلح الحديبية بفتح مكة المكرمة،
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

«الوزير» عن واقعة قطار الإسماعيلية: الأب مخطئ وعرض حياتهما للخطر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الأب الذي قرر إنقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية، مر مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته، واصفًا الأب بالبطل، قائلًا: «الأب مُخطئ وقرر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر».
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.
اجتماع مصر للطيران والأكو والأقر

العرب والأفارقة في القاهرة.. مصر للطيران تستضيف اجتماعات «الأكو» و«الأفرا»

استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين، بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فيما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن بيرته، أمين عام اتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا)، عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع، وأكد الطرفين بضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى.
طقس-برد-الشتاء (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا.
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القدس (2)

دار الإفتاء: القدس ستبقى عربية إلى يوم الدين

أصدرت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه، إننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس، والمسجد الأقصى هويتهما عربية، وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين، مضيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعُرج به من هناك إلى السماوات العلا، وهو أمر ثابت بنص قطعي الثبوت في قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

عقد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة، إذ قال الطيب في بداية اللقاء إن الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل تجاوز دوره هذا الترتيب ليكون محركًا رئيسًا وفاعلًا في حيوية أي قضية أو مشروع وطني، واليوم تواجه قارتنا تحديات كبيرة جعلت قارة الذهب تعاني من الفقر وهذا يحتاج جهودًا مكثفة للارتقاء والتطوير والنهوض بالوعي الإفريقي.
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الطيب: علاقات الشعوب ينبغي أن تقوم على التعايش السلمي

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
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الطيب يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، مشددًا خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
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