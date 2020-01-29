مصدر بالمصري البورسعيدي: لا نية لإقالة إيهاب جلال

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م

ايهاب جلال

كشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي، حقيقة استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب خسارته أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ15 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن إيهاب جلال لم يتقدم باستقالته من تدريب الفريق، وأنه مستمر في المهمة الفنية ومواصلة المشوار المحلي والإفريقي. وواصل:" لا نفكر في إقالة إيهاب جلال ولم نقوم بإجباره على تقديم استقالته، البعض يروج إشاعات الغرض منها فقط تشتيت الفريق". وعن التفاوض مع حسام حسن



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن إيهاب جلال لم يتقدم باستقالته من تدريب الفريق، وأنه مستمر في المهمة الفنية ومواصلة المشوار المحلي والإفريقي.



وواصل:" لا نفكر في إقالة إيهاب جلال ولم نقوم بإجباره على تقديم استقالته، البعض يروج إشاعات الغرض منها فقط تشتيت الفريق".



وعن التفاوض مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية في الأيام المُقبلة:" لم نقوم بفتح أي خطوط تفاوضية مع حسام حسن، ويوجد لدينا قرار بعدم عودته مرة أخرى للفريق".



وتجمد رصيد المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى رابع هزائمه هذا الموسم وله 3 مؤجلات.