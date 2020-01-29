«الوزير» عن واقعة قطار الإسماعيلية: الأب مخطئ وعرض حياتهما للخطر

تحرير:محمد فتحي ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م

كامل الوزير_أرشيفية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الأب الذي قرر إنقاذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية، مر مع ابنته من أسفل قطار بضائع متوقف على المحطة وفجأة تحرك القطار واضطر إلى القفز لحماية ابنته، واصفًا الأب بالبطل، قائلًا: «الأب مُخطئ وقرر عبور الرصيف من السكة الحديد وليس من النفق أو الكباري العلوية وعرض حياته وحياة ابنته للخطر».

وطالب وزير النقل المواطنين العبور من المزلقانات القانونية والأنفاق وكباري المشاة في محطات القطارات وليس من الأماكن المخالفة.وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «لن يدفع الأب غرامة نتيجة ما قام به وربنا أنقذه