رياضة

«ليفربول» يعبر وست هام ومحمد صلاح يسجل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، بعد تعرض أوريجي للإعاقة من قبل ديوب، ونفذ صلاح الركلة بنجاح، مسددًا كرة أرضية قوية في الجانب الأيسر للحارس فابيانسكي، وعزز ليفربول من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة سحرية من وسط الملعب من صلاح، وضعت تشامبرلين في وضع انفراد
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