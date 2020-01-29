«ليفربول» يعبر وست هام ومحمد صلاح يسجل

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ م

محمد صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، بعد تعرض أوريجي للإعاقة من قبل ديوب، ونفذ صلاح الركلة بنجاح، مسددًا كرة أرضية قوية في الجانب الأيسر للحارس فابيانسكي، وعزز ليفربول من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة سحرية من وسط الملعب من صلاح، وضعت تشامبرلين في وضع انفراد

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، بعد تعرض أوريجي للإعاقة من قبل ديوب، ونفذ صلاح الركلة بنجاح، مسددًا كرة أرضية قوية في الجانب الأيسر للحارس فابيانسكي، وعزز ليفربول من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة سحرية من وسط الملعب من صلاح، وضعت تشامبرلين في وضع انفراد بفابيانسكي، ليسدد الإنجليزي كرة أرضية سكنت الشباك.



وكاد وست هام أن يقلص الفارق في الدقيقة 71، بتسديدة قوية من رايس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون، وحاول أرنولد بعدها إبعاد الكرة إلا أنه سددها بالخطأ في القائم، ولكنها مرت بسلام في نهاية المطاف على مرمى ليفربول.



بهذه النتيجة يواصل الريدز هيمنته على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ليفربع رصيده للنقطة 70، بينما يتجكد رصيد وست هام عند النقطة 32 نقطة في المركز الـ17.