الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

تحرير:وكالات ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ م

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.

وشدد أردوغان على أن المذكرتين تتوافقان مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، موضحا: «مالكو بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط هم كل الدول التي لها سواحل على هذه المياه، وباعتبارنا أصحاب أطول ساحل، فإننا نناضل بكل وسائلنا لحماية حقوقنا هنا».كما تعهد الرئيس التركي بعدم وقوف بلاده «متفرجة حيال تهميشها وتهميش