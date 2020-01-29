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الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

تحرير:وكالات ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ م
أردوغان_أرشيفية
أردوغان_أرشيفية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.
وشدد أردوغان على أن المذكرتين تتوافقان مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، موضحا: «مالكو بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط هم كل الدول التي لها سواحل على هذه المياه، وباعتبارنا أصحاب أطول ساحل، فإننا نناضل بكل وسائلنا لحماية حقوقنا هنا».كما تعهد الرئيس التركي بعدم وقوف بلاده «متفرجة حيال تهميشها وتهميش
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إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
احتجاجات العراق

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطرا على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين، إذ أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، وفقًا لما ذكرته العربية.
عريقات

صائب عريقات: العالم يلتف حول فلسطين ويرفض خطة ترامب

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن خطة السلام الأمريكية التي جرى تقديمها، أمس الثلاثاء، مطابقة تماما لما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الجانب الفلسطيني، في سنة 2012، مضيفًا أن خطة الإدارة الأمريكية لم تضف شيئا إلى عرض نتنياهو وخطة مجلس المستوطنات الإسرائيلي، قائلًا: «إن مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث واشنطن السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يضيفوا حرفا ولا فاصلة».
سعيد شنقريحة

مرسوم رئاسي جزائري يمنح قائد الجيش صلاحيات كاملة

صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم رئاسي ينص على تكليف قائد القوات البرية، اللواء السعيد شنقريحة، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بصلاحيات كاملة، إذ جاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء: «يكلف اللواء السعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي بالنيابة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، ولا تستثني النيابة الممارسة الكاملة للصلاحيات المخولة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعـبي»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: أردوغان المسؤول عن الإرهاب في أوروبا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة،مضيفًا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، «أن تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا»، مؤكدًا أن أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته، متابعًا أن قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو.
سعيد قيس

تونس ترفض طلب أردوغان استخدام أراضيها للهجوم على ليبيا

قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد، أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، جاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات المتحالفة مع أنقرة، وفقًا لسكاي نيوز.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
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