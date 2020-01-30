سيتيين: العمل في برشلونة أسهل مما توقعت

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

كيكي سيتيين

يجد كيكي سيتيين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، العمل في النادي الكتالوني أسهل مما توقع قبل المهمة، رغم البداية المتعثرة للفريق، حيث قاد سيتيين برشلونة 3 مباريات حتى الآن، ويلعب برشلونة اليوم الخميس ضد ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك. وقال سيتيين: "التحكم في إيقاع المباراة هو هدفنا الرئيسي وسنأخذ زمام المبادرة، ونحاول تجنب استقبال أهداف من الهجمات المرتدة، ومثل كل المباريات لن تكون مواجهة ليجانيس سهلة لأن ليس لديهم شيئا ليخسروه وسيلعبون بهدوء، أما نحن فالأمر أكثر أهمية لنا لأننا نريد التتويج".

وعن العمل في برشلونة، قال: "أعتقد أنني وجدت المهمة أسهل مما كنت أتوقع لأنني تحدثث مع النادي عن العديد من الأمور قبل القدوم، وهناك أشياء يجب تحسينها لكن يسعدني رؤية قدرة اللاعبين على فهم الأمور سريعا، وما يحدث طبيعي والنتائج ستكون في الملعب".وانتقل سيتيين للحديث عن مساعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد،

وعن العمل في برشلونة، قال: "أعتقد أنني وجدت المهمة أسهل مما كنت أتوقع لأنني تحدثث مع النادي عن العديد من الأمور قبل القدوم، وهناك أشياء يجب تحسينها لكن يسعدني رؤية قدرة اللاعبين على فهم الأمور سريعا، وما يحدث طبيعي والنتائج ستكون في الملعب".



وانتقل سيتيين للحديث عن مساعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، قائلآ: "أنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها، ولكن لا يمكنني نفي أن التعاقد مع مهاجم جديد سيكون رائعا، وإذا لم يحدث ذلك، سأستمر سعيدا باللاعبين الموجودين، فأنا جئت من المزرعة".



ولم يغلق سيتيين الباب أمام رحيل لاعبين من برشلونة قبل نهاية يناير، قائلآ: "هذه القرارات تخص النادي، وتكون من أجل مصلحة الجميع ولكن لن يرحل أي لاعب لا يرغب في الرحيل، وفيما يخص رحيل أرتورو فيدال في العادي أتحدث مع اللاعبين، ولكن إجابتي على هذا السؤال هي لا لن يرحل".

