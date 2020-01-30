رياضة

سيتيين: العمل في برشلونة أسهل مما توقعت

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
كيكي سيتيين
كيكي سيتيين
يجد كيكي سيتيين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، العمل في النادي الكتالوني أسهل مما توقع قبل المهمة، رغم البداية المتعثرة للفريق، حيث قاد سيتيين برشلونة 3 مباريات حتى الآن، ويلعب برشلونة اليوم الخميس ضد ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك. وقال سيتيين: "التحكم في إيقاع المباراة هو هدفنا الرئيسي وسنأخذ زمام المبادرة، ونحاول تجنب استقبال أهداف من الهجمات المرتدة، ومثل كل المباريات لن تكون مواجهة ليجانيس سهلة لأن ليس لديهم شيئا ليخسروه وسيلعبون بهدوء، أما نحن فالأمر أكثر أهمية لنا لأننا نريد التتويج".
وعن العمل في برشلونة، قال: "أعتقد أنني وجدت المهمة أسهل مما كنت أتوقع لأنني تحدثث مع النادي عن العديد من الأمور قبل القدوم، وهناك أشياء يجب تحسينها لكن يسعدني رؤية قدرة اللاعبين على فهم الأمور سريعا، وما يحدث طبيعي والنتائج ستكون في الملعب".وانتقل سيتيين للحديث عن مساعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد،
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
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برشلونة (2)

البريميرليج طوق نجاة برشلونة للتخلص من «المنبوذ»

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة. ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوجرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.
رونالدينيو (2)

رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
كيكي سيتين (8)

لماذا قام برشلونة بتعيين كيكي سيتين؟

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
إرنستو فالفيردي

فالفيردي مع برشلونة.. 4 ألقاب و16 هزيمة

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
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