نجم ليفربول يتغنى بتمريرة صلاح الرائعة

تحرير:محمد جمال ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

محمد صلاح

تغنى أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، بالتمريرة التي لعبها له الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز وجعلته يسجل هدفا في شباك وست هام يونايتد، وشارك صلاح بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 في الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء، كما سجل هدفا وصنع مثله. وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول: "كانت تمريرة رائعة من صلاح، تمكنت من تخطي مانويل لانزيني، وكان من الجيد أن نرى الكرة تهز الشباك، كانت الأمور جامدة بعض الشيء في الشوط الأول، أشعرنا هذا بخيبة أمل نوعاً ما، قبل العودة للطريق الصحيح".

وأكمل تشامبرلين خلال تصريحاته: "في الشوط الثاني كانت لدينا الكثير من اللحظات التي كنا فيها الأفضل، وكنا نستخلص الكرة بشكل أسرع، وتمكنا من رفع المستوى وتحسين الأداء". وأتم أليكس أوكسليد-تشامبرلين: "حصلنا على بعض الفرص، وسدد صلاح في القائم، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية خرجنا من