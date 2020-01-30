شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

محمد صلاح

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".

وواصل غريب: "حتى الآن، أعاني من مشكلة في حراسة المرمى، وسيتم قيد حارسي مرمى فقط في القائمة، لذا أفضل الانتظار لشهر يونيو المقبل، وإذا لم يشارك أحد سوف أضطر لاستدعاء حارس مرمى كبير، وأؤكد سأعلن عن قراري النهائي بشأن الثلاثي الكبار لشهر يونيو المقبل، وعقدت جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، وطلبت خوض 4 مباريات

وواصل غريب: "حتى الآن، أعاني من مشكلة في حراسة المرمى، وسيتم قيد حارسي مرمى فقط في القائمة، لذا أفضل الانتظار لشهر يونيو المقبل، وإذا لم يشارك أحد سوف أضطر لاستدعاء حارس مرمى كبير، وأؤكد سأعلن عن قراري النهائي بشأن الثلاثي الكبار لشهر يونيو المقبل، وعقدت جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، وطلبت خوض 4 مباريات ودية ضد المنتخبات التي تأهلت للأولمبياد خلال الأجندة الدولية بشهري مارس ويونيو".



وأتم مدرب المنتخب: "لقد تأهل للأولمبياد 12 منتخبا، وهم فرنسا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا.. لديهم نجوم كبار سيشاركون في البطولة، إضافة إلى السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا من آسيا، ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إضافة إلى اليابان ونيوزلندا، ولدينا عروض للعب في اليابان والإمارات وإسبانيا وكوريا الجنوبية، واستعرضت كل هذه العروض في جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة".

