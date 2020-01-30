رياضة

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
وواصل غريب: "حتى الآن، أعاني من مشكلة في حراسة المرمى، وسيتم قيد حارسي مرمى فقط في القائمة، لذا أفضل الانتظار لشهر يونيو المقبل، وإذا لم يشارك أحد سوف أضطر لاستدعاء حارس مرمى كبير، وأؤكد سأعلن عن قراري النهائي بشأن الثلاثي الكبار لشهر يونيو المقبل، وعقدت جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، وطلبت خوض 4 مباريات
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
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يورجن كلوب

الاتحاد الإنجليزي يفتح النار على كلوب

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات التي وجهها يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل. ونشرت جريدة ميرور الإنجليزية بيان الاتحاد، وجاء كالتالي: "لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها، إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".
يورجن كلوب

يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.
محمد صلاح

الجنايني يكشف كواليس جلسته مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال الجنايني : "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا، ويجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".
مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
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