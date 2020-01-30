سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

النظام يتوغل وتركيا تهدد.. إدلب تنتظر كارثة إنسانية

جيش النظام السوري أعلن فرض سيطرة قواته على كامل مدينة معرة النعمان التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد في إطار الهجمات الأخيرة
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م
أوضاع مأساوية بإدلب
أوضاع مأساوية بإدلب
تنتظر مدينة إدلب شمال غرب سوريا كارثة إنسانية مع استمرار الأعمال القتالية والقصف العشوائي المستمر منذ عدة أيام في إطار هجوم عسكري سوري مدعوم من روسيا.. يأتي هذا التطور بعد أن كانت محافظة إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا استثناء، حيث كان مقاتلو المعارضة ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، يسيطرون عليها، ويقطن المحافظة نحو ثلاثة ملايين نسمة عدد كبير منهم من النازحين داخليا، إلا أن قوات الحكومة السورية واصلت الهجوم لأكثر من شهر في محافظة إدلب الشمالية الغربية، آخر معقل لجماعات المعارضة في البلاد.
وخلال الأيام الأخيرة، استولت القوات الحكومية على أكثر من عشر قرى في المنطقة، عندما بدأت دفاعات المسلحين في الانهيار. وقتل أكثر من 80 مدنيا جراء الهجمات في إدلب خلال الفترة ما بين 15 و23 يناير الجاري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة فى سوريا
اقرأ المزيد
كورونا

«كورونا» يصل الشرق الأوسط وسط حالة من الذعر

لم تعد أي دولة في معزل عن وصول فيروس "كورونا الجديد" المميت، بعد انتقاله إلى دول عربية، رغم اتخاذ دول عديدة إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين التي تفشى فيها المرض، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.. وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، وبث هذا الفيروس "المتطور" الذعر في العالم، وتعمل روسيا والصين معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.
اردوغان (3)

الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت مكاسب مهمة بفضل مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إذ قال أردوغان، إن بلاده تحاور حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تعود إلى مئات السنين، مشددًا على أن ليبيا تعتبر جارة لتركيا في منطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بينهما، رفع من مستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات عليا، مؤكدًا أن تركيا حققت مكاسب مهمة للغاية من خلال الاتفاقيتين، وأفشلت بفضلهما المشاريع الهادفة لإبعادها خارج التوازنات في البحر المتوسط.
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
احتجاجات العراق

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطرا على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين، إذ أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، وفقًا لما ذكرته العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار شمال سوريا

انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في مدينة أعزاز التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، فيما ذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا، إذ قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عالج لها قبل قليل.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الرئيس الجزائري يمنح تركيا قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبحث التعاون. وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: وافقت على منح قطعة أرض لبناء سفارة جديدة لأنقرة وفق طراز معماري تركي، مضيفًا: «اتفقت مع الرئيس أردوغان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت». من جهته أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى.
الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين". وقالت باشليه في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".
اردوغان (3)

كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]