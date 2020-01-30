أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

أليسون بيكر

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".

وعن اللعب ضد وست هام قال: "من الصعب دائمًا اللعب هنا ضد وست هام، إنهم فريق جيد، قد لا يكونون جيدين بالقدر الكافي في الوقت الحالي، لكن لديهم فريقًا جيدًا، يلعبون كثيرًا في الخلف، لذا كان من الصعب علينا إيجاد مسافات لاستغلالها".وتابع أليسون بيكر: "كنا هادئين بما فيه الكفاية لخلق المساحات، حصلنا على ركلة

وعن اللعب ضد وست هام قال: "من الصعب دائمًا اللعب هنا ضد وست هام، إنهم فريق جيد، قد لا يكونون جيدين بالقدر الكافي في الوقت الحالي، لكن لديهم فريقًا جيدًا، يلعبون كثيرًا في الخلف، لذا كان من الصعب علينا إيجاد مسافات لاستغلالها".



وتابع أليسون بيكر: "كنا هادئين بما فيه الكفاية لخلق المساحات، حصلنا على ركلة جزاء وعندما سجلنا في بداية الشوط الثاني، فُتح المعلب بعض الشئ، سنحت لهم بعض الفرص لكننا دافعنا بشكل جيد".



وحقق ليفربول الفوز على وست هام بنتيجة 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن الليفر يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

