رياضة

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
وعن اللعب ضد وست هام قال: "من الصعب دائمًا اللعب هنا ضد وست هام، إنهم فريق جيد، قد لا يكونون جيدين بالقدر الكافي في الوقت الحالي، لكن لديهم فريقًا جيدًا، يلعبون كثيرًا في الخلف، لذا كان من الصعب علينا إيجاد مسافات لاستغلالها".وتابع أليسون بيكر: "كنا هادئين بما فيه الكفاية لخلق المساحات، حصلنا على ركلة
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
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مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
اتليتكو مدريد

ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
هاري كين (2)

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
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