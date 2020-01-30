رياضة

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
وأكمل عبد الناصر هجومه: "لن يحدث في التاريخ طرد ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز، فانظروا لما يفعله طارق حامد لاعب الزمالك، وطارق حامد يقوم بالاعتراض على الحكم والتشويح ولا يتم طرده، صحيح أتمنى أن جميع لاعبي مصر يصبحوا مثل طارق حامد من حيث الروح لكن لا يتم طرده على تصرفاته".وكشف مدرب نادي مصر
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كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يعرب عن قلقه من ارتفاع رواتب اللاعبين

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنوني في السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية. وقال رومينيجه عن سوق الانتقالات: "ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسي جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا، ووفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقي أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين".
اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة نجم نسور قرطاج

أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي، عن وصول البطاقة الدولية، للنجم التونسي فخر الدين بن يوسف، القادم من صفوق الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم فريق الدراويش، في الفترة المقبلة، وتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية. وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عامًا جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تم قيد في القائمة المحلية وكذلك العربية.
امام-عاشور

إمام عاشور: الزمالك قادر على الفوز بلقب الدوري

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، يقدم له النصائح بشكل يومي، مبديًا ثقته في أنهم سيتمكنوا من تحقيق لقب الدوري في النهاية، جاء ذلك في تصريحاته قناة الزمالك الفضائية، قائلًا: "البداية بالنسبة لي مع الفريق كانت جيدة، لكن بعد ذلك حدث تعثر بعض الشيء، وهذا يحدث لكل اللاعبين" وتحدث عن دور شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "دائمًا ما يقدم لي النصائح بشكل دائم منذ أن انتقلت إلى نادي الزمالك، ولا يتوقف عن دعمي في أي موقف، في بداية الأمر لم أكن أستوعب أنني التواجد بجوار كابتن شيكابالا في الملعب لكنه ساعدني".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
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