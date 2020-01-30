عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

عبد الناصر محمد

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".

وأكمل عبد الناصر هجومه: "لن يحدث في التاريخ طرد ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز، فانظروا لما يفعله طارق حامد لاعب الزمالك، وطارق حامد يقوم بالاعتراض على الحكم والتشويح ولا يتم طرده، صحيح أتمنى أن جميع لاعبي مصر يصبحوا مثل طارق حامد من حيث الروح لكن لا يتم طرده على تصرفاته".وكشف مدرب نادي مصر

وأكمل عبد الناصر هجومه: "لن يحدث في التاريخ طرد ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز، فانظروا لما يفعله طارق حامد لاعب الزمالك، وطارق حامد يقوم بالاعتراض على الحكم والتشويح ولا يتم طرده، صحيح أتمنى أن جميع لاعبي مصر يصبحوا مثل طارق حامد من حيث الروح لكن لا يتم طرده على تصرفاته".



وكشف مدرب نادي مصر خلال تصريحاته عن حوار عبد الله السعيد وحكم المباراة، قائلآ: "الحكم لم يستطع طرد السعيد بعدما تعدى على لاعب من فريقي، هذه الواقعة كانت تستحق الطرد لكن الحكم لم يطرده، وعبد الله السعيد قال للحكم لو راجل اطردني".



نادي مصر تلقى خسارة من بيراميدز بهدف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب "الكلية الحربية"، وتراجع نادي مصر للمركز الأخير من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، في المقابل ارتقى بيراميدز للمركز الثالث بعدما أصبح رصيده 26 نقطة.

