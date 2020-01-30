إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهوما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 . وحول مكانة مصر في المجال الثقافي، أشارت السعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع "يو إس نيوز" الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مجال الثقافة من المجالات التي تتخذ فيها الحكومة المصرية خطوات جادة، لافتة إلى تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020، خلفاً للعاصمة التونسية.وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه تم افتتاح 14 موقعًا ثقافيًا في 11 محافظة، من بينها قصور وبيوت ثقافة، ورفع