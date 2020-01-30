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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 693 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 693 جنيهًا.عيار 24: 792 جنيهًا.عيار 18: 594 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5544 جنيها.وكان الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب.وارتفع رصيد الذهب
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صادرات-تركيا للعراق

25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهوما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 . وحول مكانة مصر في المجال الثقافي، أشارت السعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع "يو إس نيوز" الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات.
الدولار

8.5 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

«تنظيم الاتصالات»: بيع فودافون لن يتم بدون موافقتنا

تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55? في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 693 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 689 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية نحو 1573 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1545 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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