25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: منتجات البترول بنسبة 74.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.3%، وفواكه طازجة بنسبة 19.5%، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 41.7%. وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.1% خلال نوفمبر