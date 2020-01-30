سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: منتجات البترول بنسبة 74.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.3%، وفواكه طازجة بنسبة 19.5%، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 41.7%. وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.1% خلال نوفمبر
اقرأ المزيد
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 693 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1579 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهوما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 . وحول مكانة مصر في المجال الثقافي، أشارت السعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع "يو إس نيوز" الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات.
الدولار

8.5 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

«تنظيم الاتصالات»: بيع فودافون لن يتم بدون موافقتنا

تعقيبا على إعلان مجموعة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55? في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اقرأ المزيد من الأخبار
صادرات-تركيا للعراق

3.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية

كشف تقرير صادر من المجلس التصديري للغذاء، عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018، والتى بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وأضاف التقرير، أن إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 بلغت حوالى 211 مليون دولار.
تعاملات بنكية (3)

12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
انخفاض-أسعار النفط

كيف يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، وبلغ السعر حوالي 68 دولار للبرميل، غير أنه تراجع إلى أقل من 65 دولارا خلال اليوميين الماضيين. وجاء ارتفاع أسعار النفط على خلفية ضربة جوية أمريكية استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبيل منتصف الشهر الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما قد يضر بإمدادات النفط في المنطقة. وتوقع محللون في مجال النفط والطاقة، ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.
سلع-استهلاكية

الأرز والسكر.. 8 سلع أدت إلى تراجع التضخم في ديسمبر

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2019، مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر 2019 لأعلى مستوى في 5 أشهر، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم معدلا سالبا، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019.، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لما يلي:
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]