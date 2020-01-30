25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر
تحرير:رنا عبد الصادق
٣٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018.
وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: منتجات البترول بنسبة 74.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.3%، وفواكه طازجة بنسبة 19.5%، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 41.7%.
وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.1% خلال نوفمبر
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: منتجات البترول بنسبة 74.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 20.3%، وفواكه طازجة بنسبة 19.5%، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 41.7%.
وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.1% خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت 5.34 مليار دولار مقابل 6.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز تراجع الواردات في نوفمبر الماضي إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 20.8%, ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.2%، وسيارات ركوب بنسبة 27.9%, وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبه 12.7%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق عليه وأهمها: البترول الخام بنسبة 56.1%.